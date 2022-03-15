بدون دفعه أولي ..وبدون مصاريف إدارية.. اقوي عرض تقسيط جيلي باينراي 2022 بمميزات رائعه

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تقسيط جيلي باينراي 2022 ،تجمع سيارة جيلي بين راي 2022 ما بين الفخامة والبساطة التي جعلت العديد من العملاء يقبلون على شرائها لذلك وفرت شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط مغري للعملاء للسيارة بعد حصولها على تقييمات جيده من العملاء، عروض التقسيط المقدمة من شركه عبد اللطيف جميل عروض تنافسية بقسط شهري بقيمة سعر هاتف أيفون 13 اكس. عرض تقسيط جيلي بين 2022 تقسط سيارة جيلي بين راي 2022 بقسط شهري بقيمه 1.085 ألف ريال سعودي بحيث يدفع العميل ذلك القسط على 60 شهر.

جيلي بين راي 2022 بقسط شهري بقيمه 1.085 ألف ريال سعودي بحيث يدفع العميل ذلك القسط على 60 شهر. ويأتي ذلك العرض المقدم من شركه عبد اللطيف جميل ضمن عروض التأجير التمويلي.

والذي يمكن الحصول عليه من الفروع المختلفة للشركة في أنحاء المملكة العربية السعودية. مميزات عرض تقسيط جيلي بين راي 2022 لا توجد مصاريف إدارية للحصول على عرض التمويل لا يدفع العميل القسط الشهري الأول.

كما لا توجد دفعة أولى بحيث يحصل العميل على عرض التقسيط بدون كفيل.

العرض رسمي ومعتمد من الهيئة الشرعية. مواصفات سيارات جيلي بين راي 2022 تعد سيارة جيلي بين راي من سيارات السيدان الرياضية التي تتميز بتصميم عصري وهيكل أحادي بسجمنت الذي يمنح السيارة العديد من المواصفات المتميزة مثل الذكاء والسلامة والقيادة بأمان.

بين راي من سيارات السيدان الرياضية التي تتميز بتصميم عصري وهيكل أحادي بسجمنت الذي يمنح السيارة العديد من المواصفات المتميزة مثل الذكاء والسلامة والقيادة بأمان. تأتي أبعاد السيارة كالاتي الطول 4680 مليمتر والعرض 1785 ملليمتر والارتفاع 1460 ملليمتر، يبلغ طول قاعده العجلات 2670 مليمتر.

وحجم صندوق السيارة 470 لتر.

نوع المحرك 1.0 T توربو

معدل استهلاك السيارة للوقود 20.9 كيلومتر/ لتر.

تعمل السيارة عن طريق الدفع الأمامي للعجلات.

تأتي السيارة بعجلة قيادة إلكترونية

نوع التعليق الأمامي والخلفي ماكفرسون

يعمل محرك السيارة بقوه 163 حصان وتبلغ سعته 1 لتر مكون من ثلاث أسطوانات و مزود بناقل حركة أوتوماتيك يعمل بست سرعات مختلفة.

نوع الوقود المستخدم في السيارة : البنزين.

وتشتمل سيارة جيلي بين راي على العديد من المميزات مثل:

مدخل اي يو اكس

بلوتوث

مكابح مانعه للانغلاق ABS

نظام التحكم بالثبات الإلكترونية

تشغيل السيارة بدون مفتاح

خاصيه التعرف على المشاة

غلق فتحه السقف عن بعد

تحتوي على شاشه معلوماتية للترفيه تعمل عن طريق اللمس

بها منفذ يو أس بي

بها خاصيه تدعم الصعود للمرتفعات و نزول المنحدرات عمر شويل - جدة بدون دفعه أولي ..وبدون مصاريف إدارية.. اقوي عرض تقسيط جيلي باينراي 2022 بمميزات رائعه - ثقفني

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