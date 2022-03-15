كوريا الجنوبية تسجل أسوأ حصيلة إصابات بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية، تسجيل 362 ألفًا و338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية كما حصد الوباء أرواح 293 شخصًا خلال الفترة ذاتها.





وأصدرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بيانًا قالت فيه إن حصيلة الإصابات بـ كورونا فى البلاد وصلت إلى سبعة ملايين و228 ألفا و550 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات عشرة آلاف وو888 حالة.

وتجاوزت أعداد الإصابة بـ كورونا فى كوريا الجنوبية، الـ 300 ألف حالة لليوم الرابع على التوالى، فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد أسوأ موجة من الجائحة حتى الآن، بسبب متغير أوميكرون سريع العدوى.

كورونا فى كوريا الجنوبية

ووفقًا لوكالة الأباء الكورية "يونهاب"، تمثل حصيلة اليوم ثانى أعلى حصيلة على الإطلاق بعد تسجيل 383,664 إصابة يوم السبت، كما أنها تمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعدد المسجل يوم أمس عند 309,784، حيث عادة ما تتراجع الأعداد بشكل طفيف فى أيام الاثنين بسبب قلة أعداد الاختبارات بشكل حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الوكالة إن عدد الوفيات فى إحصائية اليوم بلغ رقما قياسيا جديدا بلغ 293 حالة، ارتفاعا بمقدار 93 حالة من يوم أمس، ليصل الإجمالى إلى 10,888. وبلغ معدل الوفيات 0.15%.

وفى سياق ذى صلة، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.