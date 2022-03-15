تحديث جواز عُمان www.rop.gov.om والذي أعلنت الشرطة السلطانية في سلطنة عمان موعد تجديد وتحديث بيانات جوازات السفر ليتمكن الراغبين في السفر من الخروج خارج السلطنة حيث تسعى السلطنة طوال الوقت على استخدام الخدمات الإلكترونية الحديثة في منشآتها وهيئاتها خاصة الحكومية وتجديد بيانات المواطنين بمراقبة الشرطة السلطانية.

تحديث جواز عُمان www.rop.gov.om خدمات مصلحة الشرطة السلطانية (إصدار – تجديد)

يعتبر تجديد جواز السفر من ابرز ما يكون هاما للمواطنين في السلطنة والذين يعتادوا الخروج والسفر إلى الخارج، حيث يكون السفر للسياحة أو العلاج أو من خلال البعثات التعليمية الخارجية، وتقوم الشرطة بالإشراف ومتابعة تجديد جواز السفر للمواطنين المستوفين الشروط للتأكد من صحة البيانات ومراقبة الأحكام والغرامات وما إلى ذلك قبل الشروع في السفر.

أهمية تجديد جواز السفر

يكون تجديد جواز السفر بالأهمية الكبرى حيث يتم الاستعانة بقاعدة بيانات الشرطة ووزارة العدل في السلطنة لمتابعة طلبات التجديد والتأكد من التالي:

وجود عقوبات قانونية على الراغبين في السفر خارج السلطنة.

التهرب من الغرامات المالية أو النفقات والتي تمتعهم حينها من مغادرة البلاد,

معرفة السجل الجنائي وما إن كان الراغب في السفر عليه أحكام جنائية.

الاستخدام الإلكتروني للمنظومة حيث يتم تعزيز قاعدة البيانات لدى الشرطة بالمعلومات الأحدث عن المواطنين.

يتم سداد المصروفات اللازمة بما يكون منعشا لخزينة الشرطة لمن يرغب في السفر.

الخدمات الإلكترونية لشرطة سلطنة عُمان السلطانية

يقوم المواطنين بزيارة مركز الشرطة في أحوال كثيرة للانتهاء من العديد من الخدمات مثل:

استصدار البطاقة المدنية وتحديثها في المواعيد المقررة لذلك.

استخدام خدمة استيفاء الغرامات عند مغادرة السلطنة.

الانتهاء من خدمة طلب الموافقات الإلكترونية الأمنية والخاصة بالمرور.

استخدام الخدمات الجمركية.

الاستعلام عن طريقة دفع المخالفات المرورية.

تجديد رخص المركبات.

الحصول على التأشيرات السياحية غير المكفولة.

طلب الحصول على التأشيرات.

استخدام خدمة تجديد سجل المركبة.

طريقة تجديد بيانات جواز السفر

أعلنت شرطة سلطنة عمان السلطانية أن اليوم متاح تجديد بيانات جواز السفر والذي يتم بالخطوات التالية: