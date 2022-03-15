الصين تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الثلاثاء، إن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد وصل إلى 120 ألفًا و504 حالات، فيما يظل معدل الوفيات ثابتًا عند 4636 حالة منذ بدء الجائحة.

وكانت السلطات الصينية قد فرضت على ملايين الأشخاص حجرًا منزليًا، الأحد الماضى بعد تسجيل 3393 إصابة جديدة فى حصيلة يومية قياسية، فيما تسعى السلطات حثيثًا إلى تطبيق مزيد من الإجراءات فى بؤر التفشى بالبلاد.

وأمس الاثنين، فُرض الحجر المنزلى على سكان مدينة شنجن البالغ عددهم 17 مليون نسمة فى جنوب الصين الاثنين بسبب ارتفاع قياسى لعدد الإصابات بـ"كوفيد 19"، كما فُرضت قيود فى مدن رئيسية أخرى فى أنحاء البلاد، بينها شنجهاى.

وفى سياق ذى صلة، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.