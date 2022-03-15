موسكو تعلق على القضية المرفوعة ضدها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام"، تعليقا على قرار السلطات الأوكرانية: "يا له من معنى رمزى، وهو يأتى فى يوم قتلت فيه القوات الأوكرانية 20 مواطنا مدنيا، هذا هو عالم نظام كييف المنفصل عن الواقع".
يأتى ذلك عقب إعلان المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، أمس الاثنين، فتح قضايا جنائية ضد ماريا زاخاروفا واثنين من القادة العسكريين الروس، متهمة إياهم بـ"المساس بوحدة أراضى أوكرانيا"، مشيرة إلى أن عدد المسؤولين الروس الذين تم فتح تحقيقات ضدهم فى أوكرانيا بلغ 65 شخصا.
وفى سياق منفصل، حذرت المدعية العامة فى بريطانيا سويلا برافرمان من أن الجنود الروس الذين أُدينوا بارتكاب "جرائم حرب" فى أوكرانيا سيُسجنون.
وقالت برافرمان -فى تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية- إن جمع الأدلة على المخالفات يجب أن يبدأ على الفور، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة وقعت على بيان مشترك مع أوكرانيا يعيد تأكيد دعمها فى محاسبة روسيا على الجرائم التى ترتكبها على الأراضى الأوكرانية.
وأضافت برافرمان: "قد تتم المحاكمة على جرائم روسيا فى قاعات المحاكم فى كييف بأوكرانيا وفى محكمة العدل الدولية فى لاهاى أو حتى فى المملكة المتحدة؛ ولكن من الأهمية بمكان جمع الأدلة الآن".
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