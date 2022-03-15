مستشار بالرئاسة الأوكرانية يتوقع انتهاء الحرب فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، أرجع أريستوفيتش، توقعه إلى أنه "سينفد ما لدى روسيا من الموارد التى تحتاجها فى مهاجمة أوكرانيا".
ونشرت عدة وسائل إعلام أوكرانية، مقطعًا مصورًا تحدث فيه أريستوفيتش قائلًا إن التوقيت الدقيق سيعتمد على كم الموارد التى يرغب الكرملين فى تخصيصها للحملة.
وأضاف: "أعتقد أنه فى موعد أقصاه مايو.. أوائل مايو.. سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير.. سنرى.. أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة".
وتابع: "نحن فى مفترق طرق الآن.. إما أن يكون هناك اتفاق سلام يتم إبرامه بسرعة كبيرة، فى غضون أسبوع أو أسبوعين، مع انسحاب القوات وكل شيء، أو ستكون هناك محاولة لأن نقضى سويا على بعض".
وأوضح أن من السيناريوهات "الجنونية تماما" ما قد يشمل أيضا أن ترسل روسيا مجندين جددا بعد شهر واحد من التدريب.
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