مسؤول سابق في الكرملين: مشاعري مع المدنيين الأوكرانيين

ندد رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش، وهو نائب رئيس وزراء سابق في روسا، بالحروب، قائلا إنها "أثرها لا يتوقف فقط عند قتل الناس".

وقال دفوركوفيتش لمجلة "مذر جونز" في مقابلة: "الحروب هي أسوأ الأشياء التي قد يواجهها المرء في الحياة، ومنها هذه الحرب. مشاعري مع المدنيين الأوكرانيين".

وتابع دفوركوفيتش، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الفترة بين 2012 و2018، بعد فترة قضاها كبيرا للمستشارين الاقتصاديين في الكرملين للرئيس دميتري ميدفيديف آنذاك، إنه لا يزال في روسيا.

ونقلت المجلة عن دفوركوفيتش قوله: "الحروب لا تقتل فقط أرواحا لا تقدر بثمن. الحروب تقتل الآمال والطموحات وتجمد العلاقات والروابط أو تدمرها".