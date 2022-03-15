إيطاليا.. نحو 29 ألف إصابة جديدة بـ كورونا.. و129 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "آكى" الإيطالية، قالت السلطات إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد، ارتفعت إلى 13.4 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 156 ألفًا و997 حالة منذ بدء الجائحة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.