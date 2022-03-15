نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء نظام الكفيل في السعودية وقرار تطبيق ضرائب الـ 9 آلاف ريال للعمالة الفردية طالع التفاصيل الكاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الساعات الأخيرة اطلاق بعض التصريحات الهامة من جانب عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية بشأن بعض القرارات التي كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عنها بشأن العمالة المصرية في السعودية، حيث أشار الى أن المملكة العربية السعودية قد أصدرت قرار بإلغاء نظام الكفيل، وهو القرار الذي جعل التنقل بين الوظائف في المملكة العربية السعودية من جانب المصريين المقيمين هناك بغرض العمل أكثر سهولة وبحرية تامة، وسوف نسلط الضوء على أبرز تفاصيل قرار إلغاء نظام الكفيل في السعودية وضرائب الـ 9 آلاف ريال للعمالة الفردية.

قرار الغاء نظام الكفيل في السعودية 2022

وقد أشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية إلى أن حاليا في المملكة السعودية لم يعد هناك ما يعرف بالكفيل للمصريين في السعودية ولجميع الجنسيات بشكل عام بعدما قررت الحكومة السعودية تطبيق هذا القرار لمنح المقيمين إمكانية التنقل بين الوظائف بدون شروط، حيث اكد على أن المملكة العربية السعودية تمتلك 2.5 مليون مصري يعملون في الأراضي السعودية والتي تعد اكبر جالية مصرية في الخارج، حيث يمكن للعامل ان يتنقل بين الوظائف في الشركات بكل حرية من خلال منصة الكترونية تتيح للشخص القيام بنقل خدماته.

تأثير قرار الغاء الكفيل على العمالة المصرية بالسعودية

وقد تابع عادل حنفي تصريحاته الأخيرة قائلا أنه كان هناك معاناة كبيرة بسبب بلاغات الهروب التي يتم تسجيلها ضد العاملين، حيث أشار الى أنه لم يعد هناك بلاغات هروب وأن كافة المرتبات مرتبطة في هذا التوقيت بالسيستم، ولم يعد هناك مشكلة في المرتبات بجميع انحاء المملكة العربية السعودية لجميع العاملين بشكل عام، وقد أكد على أنه لم يعد هناك فيزا حرة انما السفر على عمل معين وبراتب يتم تحديده مسبقا.

قرار ضرائب الـ 9 آلاف ريال للعمالة الفردية

ومن ضمن ابرز القرارات التي تم اتخاذها في السعودية أنه بالنسبة لأي سعودي لديه أربعة عمال يعملون في المهن العمالة الفردية، سوف يتحمل العامل منهم ضرائب سنوية يتم تحديدها بحوالي 9000 الاف و600 ريال سعودي، كضرائب المملكة العربية السعودية.