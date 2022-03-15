نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الرياض يقدم تمويل 200 الف ريال متميز بدون فوائد ولارسوم ادارية موافقة فورية سداد على 60 شهر في المقال التالي
بعد ازمة حرب اوكرانيا تزايدت اسعار السلع وماترتب عليه من زيادة رهيبة فى الكثير من السلع وغلاء فى كل الكثير من الخدمات وقد يضطر البعض للبنوك لاخد قرض او تمويل مالي لشراء مستلزمات الاسرة وكان تمويل بنك الرياض من افضل العروض المقدمة للمواطنين، حيث يعتبرتمويل 200 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم إدارية من بنك الرياض (برنامج دفعات) المخصص لتقسيط المنتجات أي المشتريات بقيمة تبدأ من 5 آلاف ريال سعودي وتصل إلى 200 ألف ريال، ومن خلال مقالي نوضح اهم شروطه وكيفية التقديم على التمويل فهو بمميزات عديدة تسهل على المواطن شراء ما يريد سواء أثاثات ومستلزمات منزلية، أدوات كهربائية، تأجير عقار أو دفع رسوم استقدام عمالة منزلية..وغيرهم، ويقدم بنك الرياض أكبر مجموعة من البرامج الخدمية منها المدعوم بدون هامش ربح ولا رسوم تضامناً مع توفير المساعدات في عدة صور متنوعة.
برنامج دفعات تمويل بنك الرياض:
أوضح بنك الرياض من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر عن إمكانية الحصول على تمويل سريع من البنك، ويتميز هذا التمويل بإنه ليس له رسوم وبدون فوائد وسريع الإجراءات عند التقديم للحصول عليه، وهو برنامج مخصص لتقسيط المشتريات لكي يتيح لك إمكانية شراء الأجهزة المنزلية أو الكهربائية..وغيرهم من خلال تمويل تلك السلع بدون هامش ربح ولا حتى رسوم إدارية، بفترة سداد من 6 إلى 36 شهر على أن يستوفي العميل الشروط المحددة للتمويل الشخصي ولابد من شراء السلع من خلال الشركاء بالبنك.
اهم مزايا تمويل بنك الرياض:
- من مزايا التمويل سهولة وسرعة الإجراءات.
- من اهم مزايا تمويل بنك الرياض القرض بصيغة معتمدة من البنك المركزي السعودي.
- بدون هامش ربح بالإضافة إلى إنه ليس له رسوم إدارية.
- يمكن لهذه الفئات الاستفادة من التمويل الأشخاص المتقاعدين سواء كانوا مقيمين أو سعوديين
- يتم إعفاء البنك سداد القرض في حالة وفاة المقترض أو كانت حالته عجز كلي
- يبدأ تمويل السلع بالتقسيط من مبلغ 5000 ريال سعودي كحد أدنى وحتى 200 ألف ريال سعودي كحد أقصى.
كيفية التقديم على تمويل برنامج دفعات بنك الرياض:
- يمكن للتقديم على التمويل رابط برنامج دفعات بنك الرياض أو الاتصال على رقم الذي تم تحديده من قبل البنك وهو 8001242020.
- ادخل واملء تعبئة النموذج الخاص بالشركة (عليك اختيارها من الشركاء المتفقين مع البنك).
- ختم النموذج
- ثم تقوم بالتحقق من أهليتك من الحصول على القرض أي تمويل السلع وتقسيط الخدمات، وإتمام الإجراءات التي يقوم البنك بها للتأكد من إتمام عملية الإيداع في الحساب الخاص به، واستلام المنتج بشكل كامل علماً بأنه لابد أن تستلم نسخة لك من النموذج أيضاً تحتفظ بها حتى نهاية السداد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك الرياض يقدم تمويل 200 الف ريال متميز بدون فوائد ولارسوم ادارية موافقة فورية سداد على 60 شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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