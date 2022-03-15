دعم مالي ومساعدة عاجلة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية موافقة فورية بمناسبة شهر رمضان المبارك

تقدم البنوك والمصارف بالمملكة الكثير من القروض لمساعدة الاسر الاكثر احتياجا وكما تقدم بعض المؤسسات بالمملكة الدعم والمساعدة للمحتاجين ومن هذه المؤسسات الاكثر دعما للمواطنين مؤسسة الوليد الانسانية الكثير من الدعم للمواطنين حيث تقدم دعم مالي وتقدم كذلك دعم للحصول على مسكن او سيارة بشروط ومن ينطبق عليه الشروط سوف يستحق الدعم الفوري العاجل، وسوف نذكر الشروط من خلال مقالي وسوف نوضح اهداف دعم مؤسسة الوليد الانسانية وكيفية التقديم على الدعم، حيث يعد الأمير الوليد بن طلال هو أحد أهم الداعمين للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية، من خلال إسهاماته الفعالة بالمجتمع السعودي، فقد وفر الوليد بن طلال منصته الخيرية من أجل توفير برامج اجتماعية تعمل على تقديم يد المساعدة للمواطنين الأكثر احتياجًا داخل الأراضي السُّعُودية، ويتم خدمة جميع المواطنين والمواطنات بجميع مناطق مدن المملكة من خلال مشروعات وزارة الإسكان، إضافة إلى ذلك توفير وسيلة مواصلات لبعض الفئات المستهدفة التي لم تمتلك وسيلة للتنقل داخل المملكة، وكما تقدم المؤسسة دعم المحتاجين في كل أنحاء العالم.

اهداف دعم مؤسسة الوليد بن طلال:

حيث تقدم مؤسسة الوليد دعم مالي عاجل لحل مشكلة البطالة، حيث توفر فرص عمل للعاطلين سواء متعلمين أم لا.

كما توفر وحدات للسكن والراحة لمن لا مأوى له.

تقوم المؤسسة بتوفير الخدمات الأساسية للأشخاص وهي (المياه – الكهرباء) بالإضافة إلى المأكل والملبس.

من ضمن هذه الأهداف توفير كافة وسائل النقل التي تسهل على المواطن التحرك خاصة المواطنين الذين لا يمتلكون سيارات.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم من مؤسسة الوليد:

يشترط للحصول على دعم مؤسسة الوليد أن يكون الدخل الشهري للفرد لا يتعدى 3000 ريال سعودي.

ويشترط للحصول على الدعم ألا يمتلك طالب المساعدة أي عقارات باسمه في المملكة السعودية أو خارجها.

ويشترط للحصول على الدعم ألا يمتلك طالب المساعدة أي سيارة أو أملاك خاصة تحت اسمه داخل السعودية أو أي بلد آخر.

كما يشترط أن يقوم المتقدم بطلب المساعدة مرة واحدة فقط لبرنامج الإسكان لتوفير الدعم للمستحقين الآخرين.

كما يشترط ألا يتم التصرف بالتأجير أو البيع للوحدة السكنية.

وفي حالة أن الشخص المتقدم تعرض للوفاة وكان رب الأسرة فيتم توريث جائزته عند الفوز.

الشروط الواجب توافرها للحصول على سيارة من مؤسسة الوليد:

أوضحت المؤسسة ضرورة أن يكون الدخل الشهري الخاص بالمستفيد من البرنامَج في حالة حصوله على تمويل السيارة 3000 ريال سعودي كحد أقصى ولا يتجاوز ذلك.

لا يمكن الحصول على التمويل في حالة إنه يمتلك سيارة مسجلة باسمه

يشترط أن يتم التقديم لمرة واحدة فقط للحصول على التمويل في برنامَج السيارات

كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال: