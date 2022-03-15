طلب مساعدة مالية فورية من الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد الديون والقروض وغيرها

ارسال طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد من الممكن أن يتم وبواسطة الشخص طالب المساعدة من خلال طرق عديدة، وهذا ما قد سعت الجهة المختصة بالتقديم للمساعدات وهي المؤسسة الخيرية للأمير عبد العزيز حيث أنها أتاحت أمام مختلف مقدمي الطلبات أن يقوموا بإرسالها من خلال طرق متعددة، ومن خلال تلك في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن الطرق المتاحة أمام مختلف المتعسرين ماليا للحصول على تلك المنح المقدمة من المؤسسة بهدف المساندة والعون وتقديم كافة أشكال سبل الدعم المالي لكافة المتقدمين بالطلبات.

ارسال طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد بالإمكان إرساله بعدد من الطرق والتي من أهمه الطريقة الإلكترونية، وكذلك الطريقة اليدوية والتي من الممكن أن يحتاجها أي شخص للتوجه بالطلب الكتابي للمؤسسة ومكتبها المختص، كما تتوفر الطريقة الإلكترونية لإرسال الطلب، ومن خلال الآتي من الممكن أن يتم الإرسال للطلب بشكل إلكتروني وبكل سهولة.

ارسال الطلب للمساعدة المالية من الأمير عبد العزيز بن فهد إلكترونيا

إليكم عبر الآتي الخطوات الفعلية والتي تتم على المنصة الخاصة بالمؤسسة، ومن الممكن أن إرسال الطلب من خلال الاتباع لتلك الطريقة:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالمنصة الخاصة بموقع المؤسسة، والذي قد تم تدشينه على الإنترنت لخدمة المواطنين ممن يعانون الأزمات المالية.

بعد ذلك يدخل مقدم الطلب للقسم الخاص بالمساعدات المالية.

بدخول القسم يتم التحديد لخيار خدمة إلكترونية.

بعد ذلك يتم إدخال مختلف البيانات الشخصية وسبب تقديم الطلب.

بعد المراجعة لكل البيانات يتم إرسالها.

كتابة الطلب للمساعدة المالية يدويا

من الأمير عبد العزيز بن فهد يمكنك الحصول على المساعدة، وتقديم هذا الطلب اليدوي بالصيغة المقترحة الآتية: