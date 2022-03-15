نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض إكسترا بالسعودية على الشاشات والجوالات وخصومات تصل إلى 50% في المقال التالي

يعتبر إكسترا، من الأماكن الهامة التي يبحث عنها العديد لتوافر بها عروض الجولات والشاشات التليفزيونية والتابات وكل مايهم المرء من الإلكترونيات ويوجد به الكثير من العروض والخصومات وأيضا الهدايا، ومن أهم مميزات إكسترا أنه يوجد توصيل للمنازل مجانا ويوجد أيضا توصيل سريع ويوجد به تسهيلات في السداد، اليوم سنعرض لكم بعض من عروض الجولات والشاشات التليفزيونية المتوفرة على موقع إكسترا وكل أسعار العروض شاملة الضريبة. عروض الجولات فى إكسترا: جوال أبل أيفون 13 متوفر باللون الأزرق 5 جى 256 جيجا ويوجد خصم 6.97% سعره بعد الخصم 3999 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 4299 ريال سعودي، وهو يمتاز بسعة الذاكرة الداخلية الكبيرة واللون الأزرق الجذاب.

جوال سامسونج إس 22 ألترا 5 جى 256 جيجا متوفر باللون الأخضر بسعر 5299 شامل الضريبة ويوجد تسهيلات في السداد فيمكنك دفع 254 ريال سعودي على 36 شهر، كما يتوافر جوال سامسونج جالكسي إيه 03 كور 4 جي 32 جيجا متوفر باللون الأزرق بخصم 5.42% ليصبح سعره بعد الخصم 349 ريال سعودي شامل الضريبة.

جوال إيه 32 متوفر باللون الأسود 5 جي 128 جيجا متوفر بسعر 1099 ريال سعودي. عروض إكسترا على شاشات التلفاز: يتوفر في إكسترا أفضل أنواع الشاشات الأندرويد والذكية. شاشة كلاس برو تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح متوفر بخصم 43.19% ليصبح سعره بعد الخصم 2499 ريال سعودي بدلا من 4399 ريال سعودي وأيضا تتوفر معه هدية قيمة بقيمة 599 ريال سعودي.

هومز تليفزيون 43 بوصة فائق الوضوح ذكي 3 مداخل أم أي 2 مدخل يو سي بي متوفر بخصم 35.31% ليصبح سعره بعد الخصم 1099 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي وتتوافر معه هدية بقيمة 99 ريال سعودي.

تي سي ال تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي متوفر بخصم 27.54%ليصبح سعره بعد الخصم 1999 ريال سعودي بدلا من 2759 ريال سعودي ويتوفر معه هدية قيمة بقيمة 179 ريال سعودي.

سونى تليفزيون 65 بوصة فائق الوضوح أندرويد يتوفر بخصم كبير قدره 60.32% ليصبح سعره بعد الخصم 3999 ريال سعودي بدلا من 10999 ريال سعودي ويتوفر معه هدية قيمة بقيمة 599 ريال سعودي أغتنم الفرصة وإحصل على العرض قبل إنتهاءه. والجدير بالذكر أن كل الأسعار السابقة شاملة الضريبة والشحن والتوصيل مجانا ويوجد أيضا توصيل سريع. عمر شويل - جدة عروض إكسترا بالسعودية على الشاشات والجوالات وخصومات تصل إلى 50% - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض إكسترا بالسعودية على الشاشات والجوالات وخصومات تصل إلى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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