عرض طلب رفع إيقاف الخدمات والإجراءات العقابية التي تم توقيعها على المخالفين لعدد من قوانين المملكة أو الحاصلين على أحكام قضائية بعدم الوفاء بالمسؤوليات القانونية أو المالية عليهم، ويكون عليهم في البداية الوفاء بالمبالغ المكلفين بسدادها عبر بوابة وزارة العدل ثم التقديم على رفع الإيقاف للتمتع بالخدمات التي تكون للباقين.

“مقدم طلب رفع إيقاف الخدمات” مؤقتا عبر بوابة أبشر وناجز (absher.sa – najiz.sa)

يكون إيقاف الخدمات عن المواطنين أو المقيمين من أكثر المشاكل الذي يعاني منها المخالفين، حيث يكون المواطنين ذو الجنسية السعودية الذي له مخالفات مالية أو مصرفية أو تخلف عن الصرف عن الاسرة ممنوعين من الحصول على القروض أو تجديد جواز السفر وما إلى ذلك، بينما يكون إيقاف الخدمات عن غير السعوديين المقيمين بالمملكة له الأثر السلبي عليهم حيث لا يمكنهم السفر خارج المملكة للزيارة أو تحديث جوازات السفر، ما لا يكون من حقهم الحصول على العديد من الخدمات المصرفية.

كيفية رفع إيقاف الخدمات

توجد عدد من المنصات التي تقوم برفع هذا الإيقاف، بينما يكون على المواطن السداد في البداية ليتم السماح له:

تقديم طلب سداد دين رفع إيقاف الخدمات إلى منصة إحسان، والتي يتم من خلالها تقديم التبرع من أهل الخير لرفع الإيقاف إلكترونيا، ويجب أن يكون المخالف حينها من أصحاب الدخل المنخفض من غير القادرين.

طلب سداد دين من الديوان الملكي السعودي حيث يتم إثبات الاحتياج المالي والدخل الشهري ليتم السداد عن الموقوفين، حيث يتم السداد عن إيقاف الخدمات والغارمين وغيرهم.

تحسين الوضع المالي وإثبات حسن النوايا وأن يقوم الفرد القادر، المتعثر، بالسداد عبر بوابة وزارة العدل، على أن يقوم بتقديم ما يفيد بالسداد ليتم رفع الإيقاف عنه في خلال يوم واحد.

توجد عدد من المنصات الخيرية والجمعيات الإنسانية لغير القادرين التي يتم من خلالها السداد عن المديونين.

بوابة وزارة العدل

قامت الوزارة بتطوير الخدمات الإلكترونية فيها حيث تم تقديم الطلب والتسجيل والاستعلام إلكترونيا من خلال حساب الفرد على البوابة، ويتم سداد المبالغ المستحقة على أن يتم التوجه بعد ذلك لبوابة وزارة العدل، بوابة ناجز، أو عبر منصة أبشر وابتاع الخطوات المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن طلب تنفيذ قضائي “ناجز” طريقة الاستعلام عن إيقاف الخدمات “وزارة العدل” يتم الدخول عبر “ بوابة ناجز العدلية “. يقوم باختيار “خيار جديد”. ثم يتم اختيار أيقونة “الاستعلام عن طلب”. يبدأ إدخال رقم الطلب يتم تحديد التبعية (فرد – مؤسسة). يقوم بتحديد نوع الهوية يتم إدخال رقم الهوية بالمكان المخصص. ثم يقوم بكتابة كود التوثيق. هنا يبدأ الاستعلام عن الطلب. الدخول على “ رابط وزارة العدل “. يتم اختيار نوع الهوية (وطنية – وافد). يجب تسجيل تاريخ الميلاد. ثم رقم وكود التوثيق. يختار ايقونة “التالي”. وأخيرا يتم اختيار الخدمة التي يرغب في الاستعلام عنها “إيقاف الخدمات”.

مقدم طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا عبر منصة أبشر الإلكترونية