الرئيس الأوكرانى يصدر قرارا عاجلا بشأن المفاوضات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة إكسترا نيوز الفضائية أن الرئيس الأوكرانى أكد خلال فيديو له، أن روسيا فقدت كثيرا من قواتها فى أوكرانيا ولا تقول الحقيقة بشأن خسائرها.
وكان مستشار الرئيس الأوكرانى، ميخايلو بودولياك، قد أعلن أن المفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا توقفت للتشاور بين مجموعات العمل الفرعية وسوف تستأنف اليوم الثلاثاء.
جدير بالذكر، أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ظهر أمس الاثنين، من وسط العاصمة كييف، مطالبًا بدعم عسكرى غربى لوقف حرب روسيا على أوكرانيا، مشددا على أن بلاده فى حاجة لمنطقة حظر طيران لوقف القصف الروسى الذى لا يهدأ.
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