القضاء البريطانى يوجه ضربة موجعة لـ مؤسس ويكيليكس

جدة - نرمين السيد - وقالت أعلى محكمة فى المملكة المتحدة، مساء أمس الإثنين، إن كبار القضاة رفضوا محاولة مؤسس موقع ويكيليكس للطعن فى قرار المحكمة العليا لعام 2021 بتسليمه إلى الولايات المتحدة، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
وقالت المحكمة العليا إن محاولة الطعن فى القرار رُفضت لأن الطلب لم يثِر "نقطة قانونية قابلة للجدل".
وعارض الفريق القانونى لأسانج فى السابق، مع ذلك، أن أجزاء من استئنافه لم تنظر المحكمة العليا بعد.
وستنتقل القضية الآن إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل لاتخاذ القرار النهائى بتسليمه إلى الولايات المتحدة أو رفضه.
ومؤسس ويكيليكس مطلوب فى الولايات المتحدة حيث سيواجه محاكمة على الأقل 18 تهمة تتعلق بإصدار الموقع لوثائق حكومية، ومن المعلوم أنه فى حالة تسليمه قد يواجه عقوبة تصل إلى 175 عامًا.
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