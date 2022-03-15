زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي جيدا جدا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي "جيدا جدا".
وذكر زيلينسكي، في خطابه المصور خلال الليل، أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إطار جهود تفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا "بسلام عادل".
وأضاف: "وفدنا عمل أيضا على هذا الأمر في المفاوضات مع الجانب الروسي.. قيل لي إنها تمضي جيدا جدا. لكن دعونا نرى. سيواصلون غدا الثلاثاء".
والتقى الجانبان افتراضيا، الاثنين، في جولة رابعة من المفاوضات وصفها رئيس الوفد المفاوض عن كييف، مساعد الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك بأنها "صعبة"، مشيرا إلى أن الطرفين استعرضا "مواقفهما المحددة".
وكانت عدة جولات من المفاوضات بين موسكو وكييف، خلال الأيام الماضية، أخفقت في حلحلة الأزمة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل 20 يوما وانعكست تداعياتها على العالم أجمع.
كما التقى وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس الماضي، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في تركيا، قبل أن يعلن انتهاء المحادثات "دون أي تقدم على صعيد وقف إطلاق النار".
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