ما هو الحد الأدنى للسن المقبول في التأمينات الاجتماعية في السعودية

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عمر شويل - جدة ما هو الحد الأدنى للسن المقبول في التأمينات، تعتبر ‎مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية هي أحد المؤسسات الحكومية التي تتميز بالاستقلال المالي وكذلك الإداري، ويُشرف على مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية وزير العمل في المملكة ، وتتخذ المؤسسة مركز رئيسي وأكثر من 20 مركز فرعي، حيث يتم تنصيب عملها على رعاية العاملين في القطاع الخاص أو ممن يشتغلون بنظام الأجور في الأعمال الحكومية، وهذا عبر نظام التأمين السعودي، ويعود الهدف من ذلك إلى مساعدتهم بعد التقاعد أو أثناء المرض وغير ذلك من الخدمات المقدمة، كما انه هناك شروط الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية و الفئات التي يحق لها الاشتراك قامت التأمينات في المملكة بتوضيحها.

ما هو الحد الأدنى للسن المقبول في التأمينات الاجتماعية

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، الحد الأدنى للسن المقبول للتسجيل في النظام، مشيرة إلى خطوات الاشتراك في التأمينات، حيث أوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي، على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن السن الأدنى لتسجيل المشترك الإلزامي هو 15 سنة، ثم أكدت التأمينات، أنه يتم تحديد سنّ المشترك، بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة، وإذا تعذَّر ذلك يتم تحديد السن بواسطة طبيب أو أكثر تحدده المؤسسة.

حالات تعديل سن المشترك في التأمينات الاجتماعية

وكشفت التأمينات، أنّه لا يجوز تعديل هذا السِّنّ بعد تسجيله ولو ظهر بعد ذلك مستندات أخرى تتضمن سنًا مختلفة، ويمكن تعديل السنّ الذي سجل به المشترك في الحالات الآتية:

إذا تم تعديل ذلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك. ثم ذلك بشرط ألا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات. إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل باللائحة، ولم يكن قد تم تسجيل سنة بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر. ثم في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر، يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد.

خطوات الاشتراك في التأمينات

وكانت التأمينات الاجتماعية قد أكدت أنَّ خطوات إضافة مشترك سعودي في التأمينات أون لاين تتمثل فيما يلي:

تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية. ثم الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي. استكمال البيانات الخاصة بالمشترك. ثم الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر «توثيق العقد». استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على «حفظ».

الاستعلام عن المستحقات التأمينية

أصبح من السهل التعرف على المستحقات التأمينية للمستحقين، وذلك بشكل إلكتروني عبر استخدام رقم الهوية الوطنية السعودية، وهذا عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم الدخول إلى قسم الخدمات العامة. الدخول إلى خدمة التحقق السريع. ثم النقر على أيقونة التحقق الآن. النقر على خدمة المستحقات التأمينية. ثم تحديد أيقونة البحث من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية. إضافة رقم الهوية الوطنية الخاص. ثم إضافة رمز التحقق الظاهر. النقر على خيار التحقق، وبعد ذلك سوف يتعر عرض كافة تفاصيل الاستحقاق.

كم نسبة التأمينات الاجتماعية من الراتب

نسبة التأمينات الاجتماعية من الراتب والمُعلن عنها من قبل موقع المؤسسة هي 9% من المرتب الشهري وذلك الأساسي والتكميلي، حيث سوف يتحمل بها صاحب العمل نسبة 2% من المرتب الشهري الأساسي والتكميلي، وكما سيتحمل بها المؤمن عليه أو المستفـيد العسكري للصندوق زيادة المعاشات التقاعدية، بحيث تصبح هذه النسبة 2.5%.

والجدير بالذكر أنه سيتم إرسال العقد إلى العامل وسيكون لديه ثلاثة خيارات هم: تجاهل العقد وفي هذه الحالة يتم إلغاء العقد بعد مرور 7 أيام، وإذا تم رفض العقد سيتطلب من العامل تحديد أسباب الرفض وإرسالها إلى صاحب العمل، وفي حالة الموافقة على العقد يتم توثيق العقد، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.