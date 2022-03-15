التأمينات الاجتماعية توضح خطوات تغيير حالة المستفيد إلكترونيا لعملاء أنظمة التقاعد

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عمر شويل - جدة خطوات تغيير حالة المستفيد إلكترونيا لعملاء أنظمة التقاعد،أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن إتاحة خدمة الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيدين، والقائمين بالصرف إلكترونيًا لعملاء أنظمة التقاعد، وذلك عبر خدمة تغيير حالة المستفيد، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل، كما أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن الخدمة تسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين، وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري، مشيرة إلى أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة تستغرق نحو أيام عمل، كما يمكن التعرف علي، شروط الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية و الفئات التي يحق لها الاشتراك.

خطوات الاستفادة بخدمة تغيير حالة المستفيد إلكترونيا لعملاء أنظمة التقاعد

تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد. ثم اختيار خدمة “تغيير حالة مستفيد” من قائمة الطلبات الجانبية. قم الاطلاع على الإرشادات والشروط، ثم النقر على متابعة. اختيار نوع الحالة المراد تحديثها. ثم تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. قم بالموافقة على الإقرار والنقر على تقديم الطلب.

شروط التقديم علي خدمة تغيير حالة المستفيد إلكترونيا لعملاء أنظمة التقاعد

وحددت المؤسسة التأمينات الاجتماعية، شروط تقديم الخدمة كما يلي:

أن يكون مقدم الطلب مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي. أو قائم بالصرف عن مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي.

رابط موقع المؤسسة العامة للتقاعد الرسمي

يُتيح موقع المؤسسة العامة للتقاعد الرسمي العديد من الخدمات الإلكترونية التي تم من خلالها توفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث يمكن لهم قضاء المعاملات الخاصة بهم من خلال الموقع والحصول على كافة خدماته ومساعداته بصورة سهلة للغاية في حال الاستيفاء مع الشروط.

شروط استحقاق معاش التأمينات الاجتماعية في المملكة



يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين، ولم يعد خاضعًا لأحكام هذا النظام الحصول على معاش التقاعد. متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل. يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة. في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم 120شهرًا. ثم تدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه 120 شهرًا اشتراك على الأقل ولو كان سنة أقل من الستين. إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل. ثم وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد. فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه. على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات أو المدة اللازمة، لاستحقاق معاش التقاعد أيهما أقل.

طريقة الاستعلام عن طلب التأمينات برقم الاشتراك

تتطلب عملية الاستعلام عن طلب التأمينات الاجتماعية برقم الاشتراك في التأمينات اتباع ما يلي من إجراءات:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم النقر على قسم خيار الأعمال. النقر على تبويب متابعة الطلبات. ثم تحديد أيقونة حالة طلب الخدمة. تحديد أيقونة رقم الاشتراك. ثم تدوين رقم الاشتراك الخاص. كتابة رقم الطلب. ثم كتابة رمز التحقق من الاستخدام البشري. النقر على حقل الاستعلام، وبعد ذلك مباشرة ستظهر تفاصيل الطلب.

الفئات المستحقة لراتب حساب معاش التقاعد

وفقاً لموقع المؤسسة العام للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية فإن الفئات المستفيدة من برنامج التقاعد والمستحقة للراتب هم المتقاعد والقائم بالصرف والمشترك وكذلك الزائر، بحيث يمكن لهم الاستفادة من برنامج التقاعد وكافة الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقع المؤسسة العامة للتقاعدين.