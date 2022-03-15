نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات و شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي وأهم قرارات وضع أبناء المواطنات السعوديات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تجنيس زوجة المواطن السعودي، حيث أصدرت الحكومة السعودية مجموعة من القرارات التي تقتضي بالنظر إلى موضوع أبناء المواطنات السعوديات ، وقد أقرت الحكومة السعودية بمنح أبناء السعودية العديد من الحقوق التي تمنهم من العيش في المملكة العربية السعودية كما باقي المواطنين الأصليين، حيث قاما خادم الحرمين الشريفين بالعمل على منح الجنسية السعودية لكل الأشخاص المتميزين، وذلك طبقا لتلك الشروط توافقا مع الرؤية التي قدمتها المملكة لعام ،2030 والتي تعمل على تعزيز الخبرات واستثمار الكثير من الكفاءة البشرية التي ستفيد المجتمع السعودي وتعمل على النهوض به، كما يمكن التعرف علي شروط وإجراءات إصدار شهادة السعودة عبر وزارة الموارد البشرية.

خطوات تجنيس زوجة المواطن السعودي 1443

هنالك مجموعة هامة من الخطوات، الواجب السير عليها للتقديم على تجنيس زوجة المواطن السعودي بشكل إلكتروني، وبحسب ما جاء من قبل الحكومة السعودية، فإن طريقة وخطوات تجنيس زوجة المواطن السعودي هي على النحو الآتي:

الدخول إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية الرسمي. ثم النقر على خيار أبشر أفراد. قم بتسجيل الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني من خلال رقم الهوية أو التسجيل الجديد في حال عدم توفر حساب. النقر على أيقونة خدماتي، ثم تحديد خيار حجز موعد في منصة أبشر. ثم قم بحجز موعد لتقديم طلب تجنيس في المملكة. قم بالتحديد أقرب فرع من الفروع الخاصة بمكاتب الأحوال المدنية. ثم تحديد السبب الذي يقف وراء حجز الموعد، والذي يتمثل في الرغبة بتقديم طلب تجنيس السعودية. سوف يتم تحديد الموعد والذي يجب أن يتم فيه الذهاب والتقدم بطلب التجنيس. لضمان الدخول إلى المكتب الأحوال المدنية يجب توفر كود الحجز. يجب توفر قيد طلب توفر قسيمة تحمل رقم وتاريخ قيد الطلب، ثم قم بتسليم الطلب. إذا تم استيفاء الأوراق الرسمية والمستندات والوثائق وكافة شروط منح الجنسية السعودية.

شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي 1443

وجد العديد من الشروط الواجب توفرها لتجنيس زوجة المواطن السعودي، وهي على النحو التالي:

يشترط بأن لا تكون على الزوجة مسجل عليها أي أحكام قضائية، وكما يجب أن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة. ثم أن تكون الزوجة على ذمة الزوج السعودي بأثناء تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية. يجب أن تتخلى الزوجة الأجنبية عن الجنسية التي تمتلكها. ثم يجب أن تكون الزوجة قد قضت مع زوجها السعودي ما لا يقل عن 10 أعوام زواج. قم بالتأكد من أن عقد زواجها من الزوج السعودي عقد صحيح وقانوني شرعي. ثم يشترط بأن تمتلك الزوجة الأجنبية 17 نقطة من النقاط الخاصة بالتجنيس. يشترط أن تكون الزوجة من مواليد المملكة العربية السعودية، وكذلك أن تكون مقيمة بها.

حالات إسقاط الجنسية السعودية عن المواطنين

ينص القانون السعودي للتجنيس على أن يتم إسقاط الجنسية العربية السعودية عن العديد من الأشخاص وقي مجموعة من الحالات المحددة، وهي كما يلي:

بحال أن قبل الشخص وظيفة في أي حكومة أجنبية أو هيئة وظلّ فيها رغم إنذار الحكومة السعودية له بالتخلي عنها. ثم بحال أن كان دخل الشخص في جنسية أخرى. بحال أن كان عمل هذا الشخص في القوة المسلحة في أي من الحكومات الأخرى، وذلك دون أخذ موافقة مسبقة من الحكومة السعودية. بحال أن كان عمل هذا الشخص لمصلحة أي دول أو حكومة في ذات الآن الذي تكون فيه في حالة حرب مع السعودية.

أهم قرارات وضع أبناء المواطنات السعوديات

قد تقرر مجموعة هامة من التعديلات على القانون الخاص بأبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب، فان القرار قد اقتضى بمنح الأبناء حق الإقامة في المملكة العربية السعودية، وبشرط كفالة والدتهم، وبذلك يتم منهم الحياة الكريمة مساواتهم كما المواطنين السعوديين، وذلك ما يشتمل على كافة المعاملات الحكومية، وبالتالي يتم منحهم الحق وحسابهم ضمن نسبة السعودة في المملكة ككل.