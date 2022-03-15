روسيا: لا نستبعد استخدام محطتنا المدارية الجديدة لأغراض عسكرية

جدة - نرمين السيد - أكد دميترى روجوزين المدير العام لوكالة الفضاء الروسية روس كوسموس أنه لا يستبعد استخدام روسيا محطتها المدارية الجديدة لأغراض عسكرية فى ظل الوضع الجيوسياسى المعادى للبلاد.





وقال روجوزين لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين إنه "فى ظل الوضع الجيوسياسى العدائى تجاه روسيا، فإن المحطة المدارية الجديدة قد تخصص لأغراض عسكرية".

وعلى جانب آخر، حذرت بريطانيا، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الاثنين، من أنه سيواجه "حربا مع الناتو" إذا ما تخطت العملية العسكرية فى أوكرانيا حدود دول الحلف.

وقال ساجد جاويد، الوزير فى مجلس الوزراء البريطانى -فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية الاثنين- "لقد كنا واضحين للغاية، حتى قبل بدء الحرب، أنه إذا كان هناك هجوم على أى دولة من دول الناتو، حتى لو كانت خطوة واحدة لجندى روسى تدخل أراضى الناتو، فستكون الحرب مع الناتو وسيرد الناتو".

وأضاف جاويد أنه "لم يتغير هذا طوال هذا الصراع وسيكون هناك رد كبير من الناتو إذا كان هناك أى نوع من الهجوم من روسيا".