مسؤول أمريكى: روسيا لم تحقق تفوقا جويا فى جميع أنحاء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية عن المسئول الأمريكى، الذى لم تذكر اسمه، تصريحه بأن المجال الجوى فوق أوكرانيا "لا يزال محل نزاع" بين القوات، مضيفاً أنه " لأن المجال الجوى ديناميكى، هناك أوقات وأماكن تتمتع فيها روسيا أو أوكرانيا بهيمنة أكبر".

وأوضح المسئول الأمريكى فى الوقت نفسه أن الروس لديهم قدرات جوية فى أوكرانيا "على الرغم من أنهم لم يحققوا تفوقاً جوياً، ولديهم بالتأكيد المزيد من الأصول المتاحة لهم وهم يحلقون عدة مرات يومياً أكثر من الأوكرانيين".

وفى وقت سابق أمس الاثنين، أعلنت روسيا، أنها تخطط لمهاجمة مصانع أسلحة أوكرانية رداً على ما قالت إنها غارة أوكرانية على مدينة دونيتسك التى يسيطر عليها الانفصاليون، وحثت العمال والسكان المحليين على الابتعاد عن "مناطق الخطر المحتمل".

وأشارت وزارة الدفاع - فى بيان - إلى أن روسيا تعتقد بأن أوكرانيا استخدمت ذخائر عنقودية فى الغارة التى أصابت منطقة مكتظة بالسكان فى دونيتسك.

وقالت إن القوات الروسية سترد بالعمل على "تعطيل مرافق المجمع الصناعى العسكرى فى أوكرانيا الذى يصنع ويصلح ويجدد الأسلحة التى يستخدمها القوميون لارتكاب جرائم حرب".

وأضافت "نحث مواطنى أوكرانيا العاملين فى هذه المرافق، وكذلك سكان المبانى السكنية المجاورة، على مغادرة مناطق الخطر المحتمل".