رئيس هيئة قناة السويس يكشف سبب وقف خصومات سفن الغاز المسال

قررت هيئة قناة السويس، إلغاء التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة، بداية من يوم غد الثلاثاء.

وأشارت الهيئة، في منشور أصدرته إدارة التحركات بالقناة، واطلع عليه موقع "دوت الخليج"، إلى إلغاء الخصومات التي منحتها سلطات الهيئة في أوقات سابقة لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة للقناة المصرية، والتي وصلت إلى 35 في المئة.

وأجرت الهيئة عددا من التعديلات خلال السنوات الماضية على هذا التخفيض، ليصل في أكتوبر الماضي إلى 15 بالمئة بدلا من 25 بالمئة.

وكانت قناة السويس تستهدف بتلك الخصومات تشجيع سفن الغاز الطبيعي المسال لاستخدام مجراها الملاحي في العبور، بدلا من سلك ممرات أخرى، في ضوء ما تشهده التجارة العالمية للغاز المسال حينها.

ارتفاع أسعار الطاقة

من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إنه تم إلغاء التخفيض في أسعار مرور ناقلات الغاز الطبيعي المسال بعد دراسة سعر اقتصادية لوضع التجارة العالمية، خاصة مع زيادة أسعار الغاز بنسبة كبيرة مؤخرًا.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي، ارتفاعا خلال التعاملات اليومية بسوق العقود الفورية الأوروبية ليبلغ 43.30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بنسبة زيادة 3.82 في المئة، بحسب مؤشر "تي تي إف" الهولندي.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "نتابع ونرى دائمًا ما يخدم مصلحتنا ومصلحة العملاء، حيث سبق وأن منحنا تخفيضات كبيرة أثناء جائحة كورونا، لكن الأمور تغيرت حالياً بعد استقرار الوضع الوبائي، بجانب زيادة أسعار النفط والغاز الطبيعي وهذا ما استدعى النظر من جديد في أسعار مرور ناقلات الغاز الطبيعي".

وشدد على أن تأثير أزمة الحرب في أوكرانيا لم يظهر حتى الآن، لكن الهيئة تتابع حركة التجارة العالمية وتدرس باستمرار الرسوم المناسبة لعبور السفن بما يحقق المنفعة الاقتصادية للهيئة، وكذلك بما يلائم العملاء.

وفي أواخر فبراير الماضي، قررت هيئة قناة السويس، رفع رسوم عبور السفن بنسب تصل إلى نحو 10 في المئة.