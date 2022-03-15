بريطانيا تحذر روسيا من الحرب مع الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال ساجد جافيد، الوزير فى مجلس الوزراء البريطانى -فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الإثنين- "لقد كنا واضحين للغاية، حتى قبل بدء الحرب، أنه إذا كان هناك هجوم على أى دولة من دول الناتو، حتى لو كانت خطوة واحدة لجندى روسى تدخل أراضى الناتو، فستكون الحرب مع الناتو وسيرد الناتو".

وأضاف جاويد أنه "لم يتغير هذا طوال هذا الصراع وسيكون هناك رد كبير من الناتو إذا كان هناك أى نوع من الهجوم من روسيا."