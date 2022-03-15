العدل الدولية تصدر الأربعاء قرارها بشأن قضية مرفوعة من أوكرانيا على روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، تطلب الدعوة القضائية من أعلى محكمة فى الأمم المتحدة أن تلزم روسيا بوقف عمليتها العسكرية فى أوكرانيا. كانت روسيا أعلنت رفضها المثول امام المحكمة خلال جلسات الاستماع فى القضية، الأسبوع الماضى. وشنت روسيا عملية عسكرية فى أوكرانيا، بعد أن تأجج الخلاف بين الدولتين الحدوديتين على خلفية الاعتراف الروسى بمنطقتى دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين، وسط تنديدات غربية، دفعت روسيا لتحركها العسكرى نحو كييف الأمر اذلى تبعه حزمة عقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية، مقابل دعم أمنى واقتصادى وإغاثى لأوكرانيا.

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