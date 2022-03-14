الدفاع الروسية تعلن شن هجمات على مصانع أسلحة أوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا اليوم، أنها تخطط لمهاجمة مصانع أسلحة أوكرانية رداً على ما قالت إنها غارة أوكرانية على مدينة دونيتسك التى يسيطر عليها الانفصاليون، وحثت العمال والسكان المحليين على الابتعاد عن "مناطق الخطر المحتمل".





وأشارت وزارة الدفاع - فى بيان - إلى أن روسيا تعتقد بأن أوكرانيا استخدمت ذخائر عنقودية فى الغارة التى أصابت منطقة مكتظة بالسكان فى دونيتسك. وقالت إن القوات الروسية سترد بالعمل على "تعطيل مرافق المجمع الصناعى العسكرى فى أوكرانيا الذى يصنع ويصلح ويجدد الأسلحة التى يستخدمها القوميون لارتكاب جرائم حرب". وأضافت "نحث مواطنى أوكرانيا العاملين فى هذه المرافق، وكذلك سكان المبانى السكنية المجاورة، على مغادرة مناطق الخطر المحتمل".

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