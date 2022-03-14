الاتحاد الأوروبى يتبنى الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت البعثة الدائمة لفرنسا لدى الاتحاد: "تمت الموافقة بالتعاون مع شركائنا الدوليين على الحزمة الرابعة من العقوبات، التى تستهدف الأفراد والكيانات الاعتبارية الضالعة فى العدوان على أوكرانيا، وعدة قطاعات من الاقتصاد الروسى".
وأضافت: "هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ من لحظة نشرها فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى".
وأشارت إلى أن "الممثلين الدائمين وافقوا أيضا، على بيان منظمة التجارة العالمية حول العدوان الروسى على أوكرانيا، بصدد تعليق بند اعتبار روسيا الدولة الأولى بالميزات التفضيلية، وتعليق النظر فى قبول بيلاروس فى عضوية المنظمة".
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