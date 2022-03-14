تيليجرام ينافس واتساب بتحديثات جديدة رائعة 2022

يحرص تطبيق المراسلات الفورية تيليجرام Telegram على طرح العديد من الميزات الجديدة خلال الفترة الأخيرة في ظل منافسة قوية بين العديد من تطبيقات الدردشة العالمية مثل تطبيق واتساب WhatsApp الذي يستحوذ على أكثر من ملياري مستخدم وهو الأكثر شعبية في العالم، حيث طرح Telegram مؤخراً تحديث جديد به بعض التغيرات المرئية والوظيفية الهامة منها ما يتعلق بعملية التنزيلات، حيث يمكن لمستخدمي أجهزة أيفون الحصول على قائمة جديدة تتعلق بالمرفقات، مما يتيح للمستخدمين تحديد من الملفات وكذلك الصور ومشاركتها دفعة واحدة مع المشاركين.

تيليجرام ينافس واتساب بمميزات جديدة

ومن المزايا التي أتاحها تطبيق Telegram لمستخدمي الهواتف الذكية خلال الفترة الأخيرة إرسال أي ملفات قد يصل حجمها إلى 2 جيجا بايت، كما أعلن التطبيق أيضاً عن توفير مساحة تخزين سحابية غير محدودة للملفات التي يقوم المستخدم بتحمليها، مع توفير سرعة الوصول إلى تلك الملفات حال الرغبة في الوصول لها والاحتياج إليها، ويوجد بعض الميزات في التطبيق لا توجد في واتساب مما يجل تيليجرام أكثر مرونة في تقديم العديد من المميزات والتحديثات المستمرة مقارنة بمنصة الدردشة الشهيرة واتساب.

يمكن للمستخدمين تنزيل الملفات على تطبيق تيليجرام، حيث أنه أثناء تنزيل الملفات يظهر شريط جديد، وعند النقر على ذلك الشريط يتم النقل إلى علامة جديدة يُطلق عليها “Downloads” أو التنزيلات، ومن تلك القائمة يتم السماح للمستخدم بعض الملفات التي تم تنزيلها وإدارتها بالشكل الذي يرغب فيها، حيث يمكن للمستخدم وقف جميع التنزيلات بشكل مؤقت أو الموافقة على استئنافها، كما يمكنه تحديد بعض الملفات وإعطائها الأولية في عملية التحميل أو التنزيل.

كما حرص تطبيق Telegram على جلب تحديث جديد لقائمة عرض الملفات، حيث أنه بمجرد الضغط على الزر الخاص بتلك الميزة الرائعة، وذلك عند الرغبة في إرسال بعض الصور أو مقاطع الفيديو، يقوم التطبيق بعض لوحه منبثقة من أجل المعاينة ومعرفة الشكل الذي سوف يبدو عليه في الدردشة، كما أن التطبيق يسمح بإعادة ترتيبها أو إزالة بعض المحتويات فيه قبل إتمام عملية الإرسال، كما أنه أتاح ميزة البحث عن الملف الذي تريده من خلال الاسم.