رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي بالعراق من موقع epedu.gov.iq جميع المحافظات العراقية

رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي بالعراق، قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالإعلان عبر صفحتها الرسمية عبر موقع الوزارة الرسمي على الشبكة العنكبوتية، بأن موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي الخارجي للعام الدراسي الجاري 2022، سيكون كحد أقصى خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم، خاصة بعد قيام الجهات التعليمية الخاصة بتصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلبة والطالبات في جميع محافظات العراق، بالانتهاء رسميا وتماما من جميع رصد وتجميع الدرجات، حيث يتم تجهيزها خلال الساعات الجارية ليتم رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، كما صرحت في وقت لاحق بأن هذا العام سيكون استعلام الطلاب عن النتائج يتم من المنزل بشكل إلكتروني عبر عدة خطوات نستعرضها معكم خلال مقالنا اليوم.

رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي بالعراق

تم رصد الدرجات الخاصة بامتحانات الطلاب خلال مرحلة الثالث المتوسط التمهيدي الخارجي بجميع محافظات العراق، وقد خصصت الوزارة رابط إلكتروني مباشر للاستعلام عن النتائج بالضغط عليه يتم الانتقال فورا إلى صفحة عرض النتائج على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة على شبكة الإنترنت، كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال موقع نتائجنا المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم، فهو يقوم برفع نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية بدولة العراق.

وقد صرحت مصادر مسئولة داخل الوزارة بأن تصحيح الأوراق قد تم بشفافية عالية، لإعطاء كل طالب حقه مما قدمه خلال الامتحانات، تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وبالحديث عن الخطوات الخاصة بالاستعلام نستعرضها معكم خلال الفقرة التالية.

الاستعلام عن نتائج نتائج الثالث المتوسط التمهيدي

حرصا من الوزارة على توفير جهد ووقت الطلاب وأولياء الأمور، وفرت خدمة إلكترونية خاصة بالاستعلام عن نتائج الامتحانات، يمكن الحصول عليها من خلال زيارة الموقع الرسمي لها على الإنترنت، باتباع ما يلي من خطوات بشكل صحيح: