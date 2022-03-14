رابط الحصول على نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى جميع الاقسام والتخصصات

رابط الحصول على نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 ، تصدرت نتائج القبول الموازي بالعراق لعام 2022 محركات البحث، حيث يريد العديد من الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة أبنائهم للقبول في التعليم الموازي، ومن الجدير بالذكر أن التعليم الموازي يقبل الطلاب بنسبة أقل من نسبة القبول المركزي داخل الجامعات، وهذا ما تحدده وزارة التعليم العالي، وفي هذا المقال سنوضح لكم خطوات الحصول علي نتائج القبول الموازي بالعراق.

رابط الحصول على نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

خلال الساعات الأخيرة الماضية، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي العراقية الانتهاء من رصد نتائج الطلاب بكافة أنحاء المحافظات للقبول والالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022

يمكن للطلاب الحصول على النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

شروط القبول الموازي 2022

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط للقبول الموازي للجامعات العراقية ومن أبرزها ما يلي:

يشترط ألا يقل نسبة درجات الطالب عن 3 درجات بالنسبة للحد الأدنى وذلك لحصوله على كلية الطب.

أما بالنسبة لكليات الهندسة، يجب أن يكون الطالب حاصل على مجموع درجات 4 عن الحد الأدنى.

بالنسبة لباقي الكليات، فقد حددت الوزارة نسبة الدرجات ألا تقل عن 6 درجات من الحد الأدنى.

رسوم الالتحاق بالجامعات العراقية 2022

كليات الطب يتم سداد رسوم بقيمة 4500000 دينار عراقي.

فيما تبلغ مصاريف كلية طب الأسنان نحو 3750000 دينار عراقي.

فيما تبلغ مصاريف كل العلوم نحو 750 ألف دينار عراقي.

كلية الحقوق نحو 600 ألف دينار عراقي.

600000 دينار عراقي قيمة رسوم المعاهد التكنولوجية.

أما مصاريف المعاهد الطبية تبلغ نحو مليون دينار عراقي.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية