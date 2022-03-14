نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الغاء المجموعات وعودة الدوام حضوري في المدارس الترم الثالث 2022 وفقًا لآخر قرارات وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل الغاء المجموعات وعودة الدوام حضوري سوف نوضحها عبر موقعنا، حيث تعمل وزارة التعليم السعودي على أخذ كافة القرارات التي تناسب الوضع الوبائي بالمملكة حفاظًا على سلامة الطلاب وللحد من انتقال العدوى بينهم، فنظرًا لانتشار الجائحة خلال الفترة الماضية دفعها لأخذ قرار الدراسة عن بُعد لجميع الفئات وبعد التأكد من انخفاض معدلات الإصابة أعلنت عن العودة الحضوري مرة أخرى للمدارس لكافة المراحل التعليمية.

حقيقة عودة الدوام حضوري والغاء المجموعات

أعلنت وزارة التعليم بشكل رسمي عن عودة الدراسة بشكل حضوري خلال الفصل الثاني ومستمر هذا القرار في الترم الثالث أيضًا، حيث تعاونت مع وزارة الصحة لدراسة كافة القرارات على أرض الواقع للتأكد من سلامة الطلاب في حالة عودتهم مرة أخرى للدراسة بالمدارس، وأكدت على ضرورة اتباع الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من قبل وزارة الصحة للعودة للمدارس.

الغاء المجموعات وعودة الدوام حضوري

أكدت وزارة التعليم على إلغاء نظام المجموعات والعودة الحضورية مرة أخرى للمدارس ابتداءً من الأسبوع المُقبل كما نوهت إلى إلغاء التباعد بين الطلاب في جميع المدارس وفي كافة الأوقات كما أعلنت عن عودة الطابور الصباحي وكل تلك القرارات بناءً على تعاونها مع وزارة الصحة ودراسة جميع الأمور المتعلقة بصحة الطلاب حرصًا على أرواحهم.

آخر قرارات وزارة التعليم السعودي

وزارة التعليم أعلنت عن مجموعة من القرارات الخاصة بعودة الدراسة للطلاب في كافة مدارس المملكة، وجاءت تلك القرارات على النحو التالي:

ستعود الدراسة حضوري في الترم الثالث أيضًا لكافة الطلاب.

إلغاء نظام المجموعات وعودة الطابور الصباحي.

إلغاء التباعد بين الطلاب سواء في الفصول أو خلال تأدية الصلاة.

أيضًا أعلنت عن إلغاء التباعد بينهم خلال الأنشطة الصيفية.

متى العودة للمدارس حضوريا

من المقرر العودة مرة أخرى بدءً من الأسبوع القادم وهو بداية الفصل الثالث يوم 17 من شعبان الموافق 20 مارس، إلى جانب تنويهها لإلغاء العمل بجميع النماذج التشغيلية وعودة الأنشطة وإلغاء التباعد سواء في الفصول وأثناء الصلاة أيضًا، كما أكدت على تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي التابع والمعتمد من قبل وزارة الصحة لدراسة أخر ترم لعام 1443.