رابط تسجيل الدخول إلى البوابة التعليمية الذكية الإمارات 2022 منصة بوابة التعلم الذكي عبر lms.moe.gov.ae وزارة التربية والتعليم الاماراتية

رابط وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بوابة التعلم الذكي 2022 lms.moe.gov.ae وهي إحدى المنصات الإلكترونية التي تدعم فكرة تقديم التعليم عن بعد للطلاب والمعلمين و المتعلمين أولياء الأمور، لا سيما في ضوء حقيقة أن هذه منصة تعليمية إلكترونية تفاعلية لجميع الكادر التربوي والإداري وكذلك الطلاب وأولياء الأمور يتم استخدام الأساليب التعليمية الحديثة، مما يسمح للطلاب بتحقيق مستويات أعلى من الشهادات مع السماح لهم أيضًا بمشاركة الأفكار واتخاذ القرارات مع بعضهم البعض، من السهل أيضًا العمل معه وتم إنشاء بوابة التعلم الذكي لخلق بيئة تعليمية مستقرة من خلال إيصال الرسالة التعليمية بطريقة جديدة ومتقدمة تتيح توفير الوقت والجهد أثناء تقديم الأفكار الإبداعية، لأن هذه البوابة أثبتت عدم وجود حدود للعملية التعليمية.

البوابة التعليمية الذكية الإمارات 2022

تعتبرمن أفضل المنصات الإلكترونية لخدمة التعليم مع مجموعة متنوعة من الأدوات للمساعدة في توفير المعلومات للطلاب والتأكد من أن كل معلم يلعب دورًا في شرح المواد التعليمي، وكذلك التواصل مع الطلاب أهم خدمات بوابة التعلم الأساسية هي تلك المدرجة أدناه التوزيع الرقمي للدورات التعليمية على جميع الفصول الدراسية، وتوفير منصة تعليمية واجتماعية على شكل مدرسة إلكترونية متكاملة اعمل على خلق بيئة تعليمية متميزة لطلابك إنه يتيح التواصل والاختراع والمشاركة والتعاون.

رابط البوابة التعليمية الذكية الإمارات 2022

نظرًا لكونه أحد أكثر منصات الوسائط الاجتماعية شيوعًا، فإن الجميع مهتم بتعلم كيفية الاتصال ببوابة تعليمية ذكية

للوصول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة التعلم الذكية انتقل إلى https://sso.moe.gov.ae

يجب عليك إدخال اسم المستخدم في الحقل المخصص واكتب كلمة المرور. تأكد من إدخال الاسم وكلمة المرور بشكل صحيح

ثم اضغط على زر الاتصال. سيظهر أمامك ويحتوي على الخدمات والأدوات المتوفرة على البوابة والتي ستتمكن من استخدامها بسرعة.

أهمية بوابة التعلم الذكي IMS للمعلمين

بالنسبة للمعلمين قيمة بوابة التعلم الذكي IMS يمكن تلخيص أهمية البوابة للمعلمين بعدة طرقعلى النحو التالي: