جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أنها سهلت إجراءات سفر 12 طالبا أردنيا وأفراد عائلاتهم من مطار وارسو ببولندا، ومن المتوقع وصولهم مساء اليوم الاثنين إلى العاصمة عمان.
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لعودة 498 مواطنا منهم حاليا إلى الأردن ممن أبدوا رغبتهم بالعودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأردنية: تسهيل خروج 1281 مواطنا من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.