عاجل.. تعطل مواقع الحكومة الإسرائيلية وأنباء عن هجوم سيبرانى

جدة - نرمين السيد - وفى سياق متصل مع الهجمات السيبرانية، كان حزب السلطة "روسيا الموحدة"، أعلن فى فبراير الماضى، تعرضه لهجوم سيبرانى واسع النطاق، مشيرا إلى تعطل أكثر من 10 ألف عنوان إلكترونى.

وقالت الخدمة الصحفية للحزب فى بيان: " لقد بدأ هجوم سيبرانى باستخدم تقنية "دى دوس" على البنية التحتية للموقع الرسمى لحزب روسيا الموحدة، مؤكدة أن الهجوم ما زال مستمرا حتى اللحظة.

وأضاف البيان أن الهجوم جرى عبر مناطق مختلفة، موضحا أنه تم تحديد وحظر أكثر من 20 ألف عنوان إلكترونى مشارك فى الهجوم.