إيطاليا: عقوبات بشكل متزايد لإجبار روسيا على وقف عمليتها العسكرية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الإيطالى، لويجى دى مايو، أن الأوروبيين وحلفائهم يعملون بلا كلل لإجبار روسيا على وقف العملية العسكرية فى أوكرانيا من خلال فرض عقوبات بشكل متزايد لا يمكن تحملها.





وقال دى مايو - فى تصريح عقب لقاء مع نظيره الرومانى وأوردته وكالة آكى الإيطالية - "على بعد بضع مئات من الكيلومترات من هنا، نشهد كارثة إنسانية مع آلاف القتلى واليوم أكثر من 2.8 مليون لاجئ فروا من بلدهم". وأضاف: "الهدف الذى نعمل عليه على المدى القصير وبشكل واقعى هو استهداف وقف إطلاق نار محدد للسماح بجهود الإغاثة وإجلاء المدنيين".

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