جدة - نرمين السيد - ونفى مندوب روسيا خلال إحاطة تقدم بها أمام مجلس الأمن الدولى، اليومن مسؤولية بلاده عن سقوط الصحفى الأمريكى فى مدينة إيربين الأوكرانية، مؤكدًا "نأسف لمقتل أى أحد خلال النزاع، لكن المدينة تسيطر عليها الوحدات الأوكرانية كاملة، ويبدو أن القوات الأوكرانية هل التى وجهت الرصاص على هذه المركبة".
أضاف أن صحف غربية من بينها نيويورك تايمز أكدت أن الأمريكى، برينت رينو، الذى قتل فى مدينة إيربين فى أوكرانيا لم يكن "صحفيًا".
واجتمع مجلس الأمن الدولى، الإثنين، مع منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لبحث التطورات فى أوكرانيا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، الإثنين، يومها الـ 19، وسط تنديدات غربية وحزمة عقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية، ودعم أمنى واقتصادى وإغاثى لأوكرانيا بالمقابل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: هناك حرب معلومات تشن على بلادنا يقودها الغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.