روسيا: هناك حرب معلومات تشن على بلادنا يقودها الغرب

جدة - نرمين السيد - ونفى مندوب روسيا خلال إحاطة تقدم بها أمام مجلس الأمن الدولى، اليومن مسؤولية بلاده عن سقوط الصحفى الأمريكى فى مدينة إيربين الأوكرانية، مؤكدًا "نأسف لمقتل أى أحد خلال النزاع، لكن المدينة تسيطر عليها الوحدات الأوكرانية كاملة، ويبدو أن القوات الأوكرانية هل التى وجهت الرصاص على هذه المركبة".

أضاف أن صحف غربية من بينها نيويورك تايمز أكدت أن الأمريكى، برينت رينو، الذى قتل فى مدينة إيربين فى أوكرانيا لم يكن "صحفيًا".

واجتمع مجلس الأمن الدولى، الإثنين، مع منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لبحث التطورات فى أوكرانيا.

ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، الإثنين، يومها الـ 19، وسط تنديدات غربية وحزمة عقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية، ودعم أمنى واقتصادى وإغاثى لأوكرانيا بالمقابل.