بعد حظر "إنستغرام".. روسيا تهدد "يوتيوب" بشرط واحد

هددت روسيا، يوم الاثنين، بحظر منصة "يوتيوب" كما فعلت مع "إنستغرام"، في حال عدم استجابة "غوغل" لمطلبها برفع الحظر المفروض على قنوات الإذاعة والتلفزة الروسية على منصتها.
وبات الوصول إلى تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي الذي تملكه شركة "ميتا" الأميركية، متعذرا الاثنين في روسيا التي تتهمه بنشر دعوات إلى العنف ضد الروس على خلفية النزاع في أوكرانيا.
وأفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس" أن التحديث في التطبيق بات غير ممكن صباح الاثنين، وتعذّر الوصول إلى الموقع بدون شبكة افتراضية خاصة VPN.
وأصبح "إنستغرام" حاليا مدرجا على لائحة المواقع المحظورة التي نشرتها الهيئة الناظمة للاتصالات "روس كومنادزور"، إلى جانب موقعي "فيسبوك" و"تويتر" ووسائل إعلام عديدة تنتقد السلطة الروسية.
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