بدون مقدم قرض نقدي للعاطلين عن العمل والموظفين بشروط ميسرة

تمويل العمل الحر هو أفضل تمويل للعاطلين عن العمل و الذين بدون وظيفة، ويبحثون عن مصدر لدخل شهري يساعدهم على المعيشة ومواجهة الحياة، وأيضا يصلح للموظفين الذين يريدون أن يحصلوا على دخل شهري إضافي، ومن أهم وأقوى البنوك داخل المملكة العربية السعودية الذي يعطيك قرض شخصي للعاطلين عن العمل هو بنك التنمية الاجتماعية، وهذا البنك مميز حيث يوفر لك عدد كبير من التمويلات المتنوعة، والتي تهدف للسعي إلى تحقيق العمل لكل أفراد المجتمع من المواطنين والمواطنات، والحصول على دخل شهري والعمل للمهنة التي يمتهنونها.

قرض بدون فوائد للعاطلين عن العمل

يتميز قرض العمل الحر بأنه متاح الحصول عليه للموظفين ومن بدون وظيفة، قرض سداد المديونية، ومن أهم مميزاته أنه بدون فوائد ويستمر السداد للقرض حتى أربعة سنوات، ويصل المبلغ التمويلي إلى 120 ألف ريال للتمويل النقدي، و 150 ألف ريال للتمويل العيني للسيارات، ويتم التقسيط بأقل قسط شهري مناسب للمستفيد من التمويل، شروط ريف لمن بدون وظيفة، وستتمكن من الحصول على القرض إذا كنت متوافق معك تلك الشروط المطلوبة وهي:

متاح للسعوديين فقط والسعوديات.

يكون العمر لا يقل عن 18 عاما ولا يتخطى 65 عاما.

أن لا يكون هناك أي قروض أخرى تابعه لبنك التنمية الاجتماعية.

حصولك على وثيقة العمل الحر .

. تقديم ضمان مقابل أن تحصل على القرض.

تحديد المهنة التي ترغب بها ويتم إصدار الوثيقة تابع لها.

يحصل المستفيد على مبلغ 120 ألف ريال إذا كان العمر فوق 20 عاما، أنا أقل من ذلك فيحصلون على 32 ألف ريال.

الرسوم الإدارية 4000 ريال فقط، ويتم خصمهم قبل تحويل المبلغ أي أنه سوف تحصل على 116 ألف ريال.

متاح القرض للموظفين إذا كان الدخل الشهري لا يتخطى 20 ألف ريال.

كيفية التقديم على قرض العاطلين عن العمل

يتم تحضير الأوراق والمستندات المطلوبة من الهوية الوطنية، وفاتورة الكهرباء أوعقد الإيجار كإثبات للسكن والعنوان الوطني، ورقم الحساب البنكي، والرقم المسجل بأبشر، ويتم تجاوز الفحص الائتماني ويجب أن يكون جيد ومتوافق مع الشروط اللازمة، ولا تكن هناك أي ديون أو قروض أخرى ومتأخر في السداد، ومن خلال رابط التمويل النقدي للعاطلين عن العمل سوف تقم بالدخول عبر صفحة النفاذ الوطني الموحد، وتقديم الضمان والأوراق والمستندات المطلوبة وسوف يتم تحويل المبلغ إلى المستفيد من خلال بنك التنمية الاجتماعية بعد الموافقة على الأهلية.