جوتيريش: نزوح 1.9 مليون شخص داخليا بسبب الأزمة بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعرب جوتيريش - فى كلمة له بشأن الوضع فى أوكرانيا، اليوم- عن امتنانه لتضامن الدول المجاورة لأوكرانيا والدول الأخرى المضيفة التى استقبلت أكثر من 2.8 مليون لاجئ على مدار الأسبوعين الماضيين، موضحا أن غالبية الفارين كانوا من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن الحرب بالنسبة لمهربى البشر ليست "مأساة" ولكنها "فرصة"، وأن النساء والأطفال يعتبرون أهدافا، مضيفا أن "النساء والأطفال يحتاجون إلى الدعم فى كل خطوة على طول الطريق.. وهذه الحرب -أيا كانت نتائجها- لن تسفر عن أى فائز، فقط خاسرون".

وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين يعملون على ضمان إقامة ممرات آمنة من المناطق المحاصرة وتوفير مساعدات حيثما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وكشف عن تخصيص 40 مليون دولار أمريكى من الصندوق المركزى للاستجابة لحالات الطوارئ لتسريع المساعدات الحيوية للوصول للأشخاص الأكثر ضعفا بينما ننتظر قدوم التبرعات.. منوها بأن هذه الأموال ستساعد فى وصول الإمدادات الحرجة من طعام ومياه ودواء والمعونات الأخرى التى تساعد على إنقاذ الحياة إلى البلاد، علاوة على توفير مساعدة نقدية للمحتاجين.