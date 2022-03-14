جدة - نرمين السيد - أكد مجلس الوزراء البحرينى، اليوم الإثنين، دعم البحرين للعراق فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن العراق وسلامة أراضيه، وجهودها الرامية للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، معربا عن إدانته للهجوم الصاروخى على مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.





وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال الاجتماع الاعتيادى الأسبوعى للمجلس برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء. وأدان المجلس الاعتداء الذى استهدف مصفاة تكرير البترول فى مدينة الرياض بالسعودية عبر طائرة مسيرة، فى عمل إرهابى تخريبى يعرض سلامة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر ويهدد إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمى، مؤكدا وقوف البحرين وتضامنها التام مع المملكة فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. ونوه المجلس بقرار مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو) باستمرارية حفاظ البحرين على إدارة الحركة الجوية فى الأجواء الواقعة فوق المياه الدولية، مؤكدا أن القرار يعكس الثقة الدولية فى حسن إدارة البحرين لإقليمها لمعلومات الطيران والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالى البحار وبتفويض من (الإيكاو) منذ عام 1959.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين تؤكد دعمها لجهود العراق للقضاء على الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.