النقد الدولى: الاقتصاد الأوكرانى قد ينكمش بنسبة الثلث بسبب العملية الروسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف صندوق النقد الدولى -فى تقرير مفصّل- أن مخرجات الاقتصاد الأوكرانى قد تنكمش بنسبة 25% إلى 35% بناءً على بيانات الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، حسبما أفادت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية.

ووافق صندوق النقد الدولى على تمويل طارئ بقيمة 4ر1 مليار دولار (ما يزيد قليلاً عن مليار جنيه إسترلينى) لتغطية فجوة التمويل الخارجى فى أوكرانيا البالغة 8ر4 مليارات دولار، لكن من المتوقع أن تزداد هذه الاحتياجات.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام للبلاد إلى 60% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2022 من حوالى 50% فى عام 2021.