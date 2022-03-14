رابط التسجيل فى منحة البطالة فى الجزائر 2022 عبر موقع minha.anem.dz

التسجيل في منحة البطالة بالجزائر، قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن تقديم منحة البطالة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التقديم عبر الإنترنت، وذلك لمن تجد فيه الحكومة المواصفات المخصصة التي تمكن المواطن من استحقاق المنحة، كما أن إجراءات التسجيل في المنحة عبر الإنترنت متاحة لمدة ثلاثين يومًا فقط، وبعد ذلك سيتم إغلاق باب التسجيل في المنحة، ومن خلال السطور القادمة نوضح التفاصيل الهامة عن منحة البطالة المُقدمة من الحكومة الجزائرية ورابط التسجيل في المنحة.

منحة البطالة بالجزائر

منحة البطالة الجزائرية هي مساعدة مالية يحصل عليها الخريجين الجدد والشباب العاطل عن العمل، ليتمكنوا من تلبية احتياجات أسرهم وإعالة أسرهم، وقد وصل عدد المتقدمين في المنحة إلى 800 ألف مواطن والذي من المقرر صرفها في شهر مارس 2022.

شروط التسجيل في المنحة

وضعت الحكومة شروط يلزم توافرها في المتقدمين للمنحة ليتم القبول، والتي تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم عاطلًا عن العمل ليس له مصدر دخل آخر سواء حكومي أو خاص.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة ولا يزيد عن 40 سنة مع الوضع في الاعتبار أن أولويه القبول تكون للأكبر في السن.

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية الجزائرية.

يجب أن لا يكون مسجلًا في مؤسسات التعليم، وكذلك المتقدمة يلزم أن يكون زوجها غير مسجل في أي جهة عمل.

يجب ألا يكون المتقدم استفاد مسبقًا بأي من الأجهزة العمومية.

أن يكون مسجلا في الوكالة الوطنية للمرة الأولى، على ألا تتخطى مدة التسجيل 6 شهور.

كيفية التسجيل في منحة البطالة الجزائر

يقوم المواطن المتوافر فيه الشروط اللازمة للقبول بالتسجيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول للموقع الإلكتروني الرئيسي التابع لصندوق تأمين البطالة، أو الدخول لموقع الوكالة الوطنية.

اجتياز إجراءات التسجيل للبيانات المطلوبة بشكل صحيح حتى تتمكن من التسجيل التام وببيانات صحيحة.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة للتمكن من القبول فى المنحة.

يتم إرسال طلب المنحة، ثم الانتظار لحين ظهور النتائج فيما بعد.

ومن الجدير ذكره أن قيمة منحة البطالة فى الجزائر بقدر بقيمة 13 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 82 يورو.