جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح بايدن، فى تصريح اليوم الإثنين، أن بلاده تواصل التعاون الحثيث مع حلفائها وشركائها لضمان تمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أرضهم.
وكان بايدن، قد شدد فى وقتٍ سابق، على "ضمان الولايات المتحدة أن يكون لدى أوكرانيا، السلاح اللازم للتصدى للعدوان الروسى"، موضحًا "أننا لن نسمح لروسيا بتقرير مصير العالم عبر الحرب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: قدمنا مساعدات أمنية لأوكرانيا تتجاوز 1.2 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.