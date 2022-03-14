بايدن: قدمنا مساعدات أمنية لأوكرانيا تتجاوز 1.2 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح بايدن، فى تصريح اليوم الإثنين، أن بلاده تواصل التعاون الحثيث مع حلفائها وشركائها لضمان تمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أرضهم.

وكان بايدن، قد شدد فى وقتٍ سابق، على "ضمان الولايات المتحدة أن يكون لدى أوكرانيا، السلاح اللازم للتصدى للعدوان الروسى"، موضحًا "أننا لن نسمح لروسيا​ بتقرير مصير العالم عبر الحرب".