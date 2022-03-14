عاجل.. روسيا بمجلس الأمن: الادعاء بأن حوارا أوروبيا روسيا قد بدأ مجرد هراء

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن "نجدد رفضنا لتجزئة الأمن فى أى محادثات". وعقد مجلس الأمن الدولى، ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا مساء اليوم الاثنين جلسة مشتركة؛ لمناقشة التطورات على الساحة الأوكرانية.

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