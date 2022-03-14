جوتيريش: أبعاد الحرب الاقتصادية تتخطى حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف جوتيريش، خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، أن ضع المدن الأوكرانية المحاصرة يزداد سوءا، موضحًا أن أبعاد الحرب الاقتصادية تتخطى حدود أوكرانيا. وأكد الأمين العالم للأمم المتحدة، أن أسعار الحبوب ترتفع بشكل يهدد الأمن الغذائى.

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