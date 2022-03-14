ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار جومبى فى موزمبيق إلى 15 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة (إيه بى سى) الإخبارية الأمريكية عن عمدة مقاطعة نامبولا ميتى جوندولا قوله: "إن من بين القتلى 5 أفراد من عائلة واحدة من منطقة أنجوتشى الساحلية فى نامبولا".

فى السياق ذاته، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن حصيلة الجرحى جراء الإعصار أكثر من 50 شخصاً.

وإعصار جومبى هو الأحدث فى سلسلة الأعاصير التى ضربت مناطق جنوب القارة الإفريقية حتى الآن خلال العام الجارى.

وتسلط هذه الأعاصير الضوء على الكيفية التى يمكن أن يؤثر بها تغير المناخ على أنماط الطقس ويهدد حياة الناس فى الأماكن المعرضة للخطر مثل موزمبيق.

وأجبر الإعصار القوى أكثر من 100 ألف شخص على ترك منازلهم، وفقًا للأرقام الرسمية، كما دمّر نحو 12 ألف منزل تدميراً كاملاً فيما تضرر 11 ألف منزل بشكل خطير.