ولى العهد السعودى يطلق استراتيجية الصندوق الوطنى لدعم التنمية الشاملة

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال ولى العهد: "تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطنى إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة فى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموى فى اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م. بالإضافة إلى إسهام الصندوق فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودى بحلول عام 2030م.
كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليار ريال سعودى بحلول عام 2030م، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل فى المملكة بحلول عام 2030م".
وترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطنى على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره فى التمويل التنموى والاستفادة من المواءمة والتكامل التجارى والتشغيلى لخدمة مستفيدى الجهات التابعة.
كما ترتكز استراتيجية الصندوق على تفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموى على المدى الطويل.
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