رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 بالرقم الامتحاني قبولات الحكومي الخاص موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 بالرقم الامتحاني حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور في حكيه مخالفات العراق في هذا التوقيت الاعلان عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 هذا العام، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية التعليم العالي العراقية قرار الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالطلاب الذين كانوا قد تقدموا بطلبات القبول والالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة هذا العام بالتخصصات المختلفة، وذلك في إطار انتهاء الطلاب من تسجيل الطلبات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الفترة الأخيرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العرَاقية أن نتائج القبول الموازي لجميع الطلاب في كافة المحافظات بالعراق بشكل عام من المقرر ان يتم طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي يتم طرحها بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث كانت الوزارة قد أعلنت عن النسب والمعدلات الخاصة بالقبول في الجامعات بجميع التخصصات هذا العام، وقد سهلت الوزارة عملية استخراج النتائج لتتم إلكترونيا بناء على اتباع الطرق الإلكترونية في العديد من الخدمات التعليمية لجميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 بالرقم الامتحاني

وبالتزامن مع موعد الإعلان عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام 2022، فنجد أنه قد تم تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على النتائج للطلاب، لسهولة الحصول عليها إلكترونيا عن طريق الرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.