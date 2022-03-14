وزارة الحج وزارة الدفاع شروط التسجيل في نظام الحج 1443 لمنسوبيها بالسعودية

وزارة الحج وزارة الدفاع السعودية أعلنت مساء أمس عن بدء استقبال طلبات راغبي أداء الحج للعام 1443 لمنسوبي وزراة الدفاع وفق الشروط الموضحة بالإعلان وقد أكدت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة أن موعد الانتهاء من استقبال الطلبات سيكون يوم الإثنين 10 شهر رمضان 1443الموافق 11 إبريل 2022، والجدير بالعلم أن التقديم على طلب الحج 1443 إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتقديم hajj.moda.gov.sa.

شروط وزارة الحج وزارة الدفاع لمنسوبي الوزارة بالمملكة العربية السعودية

كذلك عن الشروط الواجب توافرها في منسوب وزارة الدفاع الراغب بأداء الحج 1443 فهي كالتالي:

أولًا يجب أن يكون المتقدم بطلب التسجيل بنظام الحج من منسوبي وزارة الدفاع. كذلك التسجيل يجب ألا يتخطى المدة المحددة من قبل الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة. أيضًا شرط القيام بتقديم طلب التسجيل إلكترونيًا عبر البوابة المخصصة لذلك. شرط تحديث البيانات الشخصية للتقديم إلكترونيًا. في النهاية شرط سريان صلاحية بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بمنسوب الدفاع المتقدم بطلب الحج.

كيفية التسجيل في حج الدفاع 1443-2022

ولمنسوبي وزارة الدفاع السعودية راغبي تقديم طلبات أداء فريضة الحج للعام 1443-2022 بإمكانهم التسجيل على الموقع الرسمي الإلكتروني بنظام الحج من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالولوج إلى رابط نظام الحج وزارة الدفاع الإلكتروني الرسمي.

الإلكتروني الرسمي. يلي ذلك القيام بالضغط على خانة تسجيل الحج.

كذلك القيام بتعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح في أماكنها الصحيحة.

أيضًا قم بكتابة رقم الهوية الوطنية في خانتها الصحيحة.

في خانتها الصحيحة. كما يجب كتابة الرقم العام لنظام وزارة الدفاع لسعودي في اخانة المخصصة لذلك.

أيضًا قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك في الخانة الصحيحة.

يلي ذلك تعبئة خانة تاريخ التعيين بوزارة الدفاع السعودية.

في هذه الخطوة قم بكتابة رقم التحقق في الخانة المخصصة لذلك.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة التسجيل ليتم تسجيل طلب أداء فريضة الحج 1443هـ.

كما يجب العلم بأنه في حال عدم امتلاك المواطن منسوب وزارة الدفاع لحساب بإمكانه الضغط على خانة حساب جديد ومن ثم قم باتباع الخطوات السالف ذكرها بالترتيب حتى الوصول للتسجيل بالحج 2022.