نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي التوقيت الصيفي في الأردن 2022 في المقال التالي
متى التوقيت الصيفي في الأردن 2022 ازداد البحث في الفترة الأخيرة حول معرفة التوقيت الصيفي في دولة الأردن بعد تغير عقارب الساعة ليتم تعديل التوقيت الصيفي داخل البلاد، وذلك مع اقتراب انتهاء موسم الشتاء داخل دولة الأردن وبالتالي قامت الحكومة في المملكة لأول مرة بتغيير الوقت ليتم تنفيذ القرار بداية من هذا الشهر، لهذا سوف نعرض لكم من خلال الأسبوع القادم أن التوقيت الصيفي في الأردن لعام 2022.
التوقيت الصيفي في الأردن 2022
التوقيت الصيفي في الأردن 2022 سوف يبدأ التوقيت الصيفي في المملكة الأردنية بدء من اليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير حيث تم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة بعد أن تصل الساعة إلى الثانية عشر منتصف الليل وذلك وفقا للتعديلات التي تم تحديدها من مجلس الوزراء الاردني.
سوف يستمرون العمل في التوقيت الصيفي في المملكة الأردنية لمدة ثمان أشهر وسوف يتم العودة مع أخرى إلى العمل وفقا للتوقيت الشتوي وبالتالي يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة بدء من 27 أكتوبر القادم.
تم اعتماد التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي في دولة الأردن منذ 9 سنوات وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الاردني في عام 2013 وتم تحديد أن نهاية شهر مايو بداية للتوقيت الصيفي وآخر جمعة في شهر أكتوبر من كل عام يبدأ التوقيت الشتوي.
حالة الطقس في الأيام القادمة
- متى المتوقع خلال الأيام القادمة سوف ترتفع درجات الحرارة في دولة الأردن وفي بعض المناطق تكون باردة مع وجود الأمطار أقصى شمال المملكة مع وجود القليل من الغيوم المنخفضة والرياح.
- حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وتكون مشمسة نسبيا خلال النهار وتكون بارد ليلا مع وجود رياح تأتي من الجنوب الشرقي وتقوم معتدلة السرعة.
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